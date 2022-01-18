Краснодар, , 12:44 — REGNUM Четыре экстренных предупреждения из-за непогоды действует на территории Краснодарского края, об этом сообщили 18 января в региональном оперативном штабе.

Шторм в Сочи Admkrai.krasnodar.ru

На территории края синоптики до утра 19 января прогнозируют сильный дождь, мокрый снег и снег с ветром до 20−25 м/с, в отдельных районах — до 29 м/с. Не исключены подъёмы уровней воды на юго-западных притоках реки Кубань и на реках Черноморского побережья. В горах Краснодарского края действует предупреждение об опасности лавин, а в предгорной и горной зоне Сочи ожидают очень сильный снег. На Чёрном море в районе Анапы 18 января прогнозируется сильный ветер — до 20−25 м/с, а высота волн составит 1,5−2,5 м.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января коммунальщики Краснодара ликвидируют подтоплениях на улицах краевой столицы. Власти Сочи запретили массовые купания в открытых водоёмах на Крещение — из-за прогнозируемого шторма.