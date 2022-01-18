Москва, , 12:44 — REGNUM Во вторник, 18 января, в России стартует очередной этап программы «туристического кэшбэка», который продлится до 12 апреля. Об этом 18 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Туризм Russkiydom.su

При этом на 2022 год в рамках Национального проекта по туризму на эти цели заложено 5 млрд. рублей, также запланирован и осенний этап программы — начиная с октября.

Условия участия в названной программе являются прежними: при оплате картой «Мир» туристу на карту вернется 20% от стоимости тура или проживания, максимум — 20 тыс. руб.

В то же время, с одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Поехать можно в любой регион страны в период с 18 января по 30 апреля, при этом, в круизы можно будет отправиться с момента начала навигации и по 1 июня. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от 2 ночей.

Помимо того, известно, что использование кешбэка стало самой эффективной поддержкой для отрасли и с начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн граждан, которые в общей сложности приобрели туров и проживаний в отелях более чем на 34 млрд рублей и им в виде кешбэка вернулось 6,7 млрд рублей.

Отметим, развитие индустрии туризма внутри России не только помогает гражданам лучше узнать свою страну и хорошо провести время, но и обеспечивает новые рабочие места в регионах, помогает привлекать инвестиции для развития инфраструктуры — от этого выигрывают и туристы, и местные жители, и страна в целом.