Белград, 18 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 18 января отправится с однодневным визитом в Турцию. Об этом сообщила пресс-служба президента Сербии 17 января.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич

В ходе визита Вучич встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подпишет несколько документов, важных для углубления двухстороннего сотрудничества, отмечается в сообщении.

Также в Анкаре Вучич примет участие в третьем заседании Высшего совета по сотрудничеству Республики Сербии и Республики Турции.

Напомним, что 17 января президент Турции Реджеп Эрдоган посетил Албанию, где заявил о том, что Турция дорожит отношениями как с Албанией, так и с сепаратистским Косово.