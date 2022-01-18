Москва, , 12:47 — REGNUM Заместитель министра обороны России Александр Фомин 18 января провёл в Москве брифинг для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, передал корреспондент ИА REGNUM.

Фомин Александр Васильевич (сс) Mil.ru

Приветствуя иностранных гостей, Фомин отметил, что брифинг проводится с целью проинформировать о ходе проверки сил реагирования Союзного государства, которая пройдёт в два этапа и завершится 20 февраля.

Он уточнил, что в ходе проверки Россия и Белоруссия отработают различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах.

«О проведении данного мероприятия президенты Российской Федерации и Республики Беларусь договорились ещё в декабре прошлого года. Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства. (…) Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства», — подчеркнул Фомин.

В брифинге приняли участие 98 представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в России, в том числе из 16 стран НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что учения «Союзная решимость — 2022» с участием военных России и Белоруссии состоятся в период с 10 по 20 февраля. Подразделения российских Вооруженных сил начали прибывать на территорию Белоруссии.

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