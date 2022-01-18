Лос-Анджелес, США, , 12:42 — REGNUM Новый хоррор серии «Крик» стал первым кассовым хитом США 2022 года, собрав на домашнем кинорынке $34 млн за первые четыре дня проката. Об этом 18 января сообщает портал The Wrap.

Постер к х/ф «Крик 5», реж. Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллет, США

За обозначенный срок фильм показали в 3664 кинотеатрах США, редакция издания отметила, что подобный результат проката картины соответствует прогнозам аналитиков. Кроме того, пятый фильм франшизы дебютировал в домашнем прокате лучше, чем хоррор «Крик 4», вышедший на экраны в 2011 году.

Напомним, в новом «Крике» к своим ролям вернулись Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, снявшиеся в оригинальном фильме 1996 года. Сняли картину режиссёры Мэттью Беттинелли иТайлер Джиллетт («Я иду искать»). В России премьера «Крика» состоялась 13 января 2022 года.

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