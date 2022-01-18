Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге девочка-младенец умерла после того, как мать уронила ребенка на пол и не вызвала скорую помощь. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Пресс-служба прокуратуры СПб Детская кроватка.

Бездыханное тело восьмимесячной девочки в кроватке нашел дедушка ребенка в одной из квартир на проспекте Энергетиков. Тело девочки без внешних признаков насильственной смерти было доставлено в морг, где выяснилось, что ранее она сильно ударилась головой. Как выяснилось, в декабре 2021 года 31-летняя мать, лишенная родительских прав на двух своих первых детей, уронила ребенка на пол, но не сообщила об этом своим близким и не обратилась за медицинской помощью. Девочка получила травму головы, от которой скончалась 16 января 2022 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения, — подытожили в ведомстве. — Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению данного преступления. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) органов опеки».

По факту произошедшего городской прокуратурой также начата проверка, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая, а также координируется работа правоохранительных органов.

«Надзорный орган также даст оценку соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики, — подчеркнули в прокуратуре. — По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга