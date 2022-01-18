Кабул, , 12:40 — REGNUM У бывшего военнослужащего правительственной армии Афганистана Хаят Гуля, покончившего жизнь самоубийством около 20 дней назад из-за бедности и безработицы, осталось семеро детей, которые сейчас находятся в тяжелом положении. Об этом сообщает TOLOnews.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Дети житель уезда Мандо Зай провинции Хост говорят, что потеряли своего единственного кормильца и теперь их ждет неопределенное будущее.

«Было около двенадцати часов, отец сказал, чтобы я пошел погулять; когда я вышел, раздался взрыв. Когда я пришел, в доме стоял плач, я увидел, что отец лежит на кровати», — рассказал Насиб Нур, девятилетний сын Хаят Гуля.

Сурайя, маленькая дочь Хаят Гуля, говорит, что, возможно, она не сможет продолжить свое образование после потери отца.

«Когда наш отец был жив, он приносил нам книги, брошюры. Теперь, когда наш отец умер, некому это делать», — добавила девочка.

«Теперь я отвечаю за семью моего брата. Я буду очень благодарен любому, кто увидит это видео и поможет моим племянникам», — сказал Мохаммад Гуль, брат Хаят Гуля.

Жена Хаят Гуля говорит, что больше всего её беспокоит неопределенное будущее её детей.

Тем временем Исламский Эмират заявляет, что работает над тем, чтобы помочь семье Хаят Гуля и других бывших военнослужащих.

«Амир аль-муминин приказал решать их проблемы», — сказал Шабир Ахмад Османи, начальник отдела информации и культуры провинции Хост.