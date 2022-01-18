Париж, , 12:39 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что «абсолютно не сожалеет» о своих высказываниях в отношении несовершеннолетних мигрантов, передает BFM TV.

Эрик Земмур Thesupermat

«Правосудие хочет запретить мне связывать миграцию и преступность», — заявил Эрик Земмур.

Кандидат в президенты сделал заявление на следующий день после того, как Эрика Земмура суд Парижа оштрафовал за разжигание расовой ненависти.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидата в президенты Франции Эрика Земмура оштрафовали на 10 000 евро.

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