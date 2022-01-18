Кандидат в президенты Франции Земмур: «Я не сожалею о своих словах»
Париж, 18 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что «абсолютно не сожалеет» о своих высказываниях в отношении несовершеннолетних мигрантов, передает BFM TV.
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Эрик Земмур
«Правосудие хочет запретить мне связывать миграцию и преступность», — заявил Эрик Земмур.
Кандидат в президенты сделал заявление на следующий день после того, как Эрика Земмура суд Парижа оштрафовал за разжигание расовой ненависти.
Как сообщало ИА REGNUM, кандидата в президенты Франции Эрика Земмура оштрафовали на 10 000 евро.