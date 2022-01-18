Хартум, 18 января, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Суданская полиция подтвердила гибель семерых граждан в результате разгона акций протеста 17−18 января. Как сообщает телеканал Al-Hadath, в полиции также сообщили о большом количестве пострадавших среди протестующих и сотрудников силы безопасности.

M.Saleh Протесты в Судане

Представители ведомства сообщили о многочисленных случаях насилия со стороны участников акта, которые активно использовали холодное оружие и «коктейли Молотова».

Полицейские возложили вину за смерти людей на организаторов протеста, отказавшихся сотрудничать с властями.

«Полицейские силы обратились к лидерам движения с просьбой сесть за стол переговоров и скоординировать действия. Однако призыв был встречен ожесточенной враждебностью и столкновениями, характеризующимися организованным насилием и использованием военной тактики уличных боёв. Это привело к травмам, убийствам и нанесению ножевых ранений мирным жителям», — заявили в полиции Судана.