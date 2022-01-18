Москва, , 12:36 — REGNUM В Москве на четверть выросла высота сугробов за последние сутки. Об этом 18 января сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Скамейка в сугробе Дарья Драй © ИА REGNUM

На странице в Instagram он рассказал, что снежный циклон принёс существенную прибавку к высоте сугробов. Так, на базовой станции ВДНХ показатель повысился с 29 до 37 см при норме 28 см, в Тушино и на Балчуге достиг 41 см, в Новой Москве — 48 см. В Московской области самые высокие сугробы образовались в Коломне — 51 см.

«По данным на 9:00 за последние 24 часа в Москве выпало семь мм осадков (месячная норма 42 мм), по области больше всего насыпало в Можайске — десять мм», — рассказал Тишковец.

По его словам, после обеда снег станет ослабевать, а после 15 часов и вовсе прекратится.