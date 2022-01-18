Москва, , 12:36 — REGNUM В ходе переговоров президента России Владимира Путина с его коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси, которые состоятся 19 января, стороны намерены обсудить реализацию совместных экономических проектов, а также темы регионального и международного уровня. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Кремля.

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«Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что также стороны намерены уделить внимание вопросам выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в рамках своего визита в Россию президент Ирана Ибрахим Раиси посетит Московскую соборную мечеть, а также проведет встречу с мусульманским духовенством.