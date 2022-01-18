Сан-Антонио, США, 18 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:107.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 48 очков. В составе «Сан-Антонио» центровой Якоб Пёлтль сделал дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов.

«Финикс» одержал 34-ю победу в 43 матчах и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Сан-Антонио» потерпел 28-е поражение в 44 играх и идёт на 24-м месте.

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