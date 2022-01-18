Богота, , 12:35 — REGNUM В течение 2021 года в Колумбии были убиты 145 общественных деятелей и правозащитников. Об этом заявил омбудсмен страны Карлос Камарго, сообщает Prensa Latina.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Хотя этот показатель на 20% ниже, чем 182 случая, произошедших в 2020 году, он по-прежнему вызывает беспокойство, подчеркнул Камарго.

Из зарегистрированных в прошлом году убийств общественных лидеров и правозащитников 120 были совершены против мужчин и 25 — против женщин.

«Мы глубоко сожалеем о каждом из этих случаев, поскольку они оказывают влияние на общины. Мы отвергаем эти инциденты, которые в основном являются результатом преступных действий незаконных вооруженных группировок», — сказал Камарго.