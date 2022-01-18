Уфа, 18 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Движение для некоторых автомобилей временно ограничили на автотрассе М-5 «Урал» в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовиков введено в связи с ухудшением погодных условий на участке с 1194-го (населенный пункт Северный) по 1375-й (населенный пункт Восточный) км федеральной автотрассы М-5 «Урал».

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и воздержаться от выезда на дальние расстояния до наступления оптимальных погодных условий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на автотрассе автобус с пассажирами попал в снежный плен.