Сеул, , 12:33 — REGNUM Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал 23 отечественные и иностранные компании на общую сумму 96,2 млрд вон (~$81 млн) за ценовой сговор. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Комиссии по справедливой торговле (KFTC).

Морской контейнер Pixabay.com

По их словам, с декабря 2003 года по декабрь 2018 года 12 южнокорейских и 11 иностранных судоходных компаний договорились установить более высокие фрахтовые ставки для транспортировки контейнерных грузов по маршрутам Юго-Восточной Азии.

Южнокорейские грузоотправители утверждают, что им разрешено предпринимать коллективные действия по фрахтовым ставкам и другим условиям контракта на перевозку в соответствии с законом о морском судоходстве. Однако в Комиссии по справедливой торговле заявили, что действия компаний не соответствовали критериям, допустимым по закону.

В соответствии с законом судоходные компании должны сообщать о своих действиях министру морских дел и рыболовства за 30 дней до их начала.