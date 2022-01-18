Дзержинский район, Калужская область, 18 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Вблизи деревни Малиновское Дзержинского района при выполнении буровых работ 17 января погиб 36-летний рабочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

По предварительной информации, мужчина работал на автомашине ЗИЛ-131 с установкой для бурения скважин. Для устранения неисправности он залез под вращатель работающей установки, в результате чего получил смертельные травмы.

Следователем опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, запрошена необходимая документация. Установлено, что сотрудник работал по гражданско-правовому договору в коммерческой организации, занимающейся бурением скважин. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.