Сыктывкар, 18 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 141 носителя коронавируса, общее число заражений инфекцией достигло в республике 99 217, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 17 января жертвами ковида стали шесть человек, всего с начала пандемии скончались 2725 ковид-пациентов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Коми выявили сразу 23 носителей нового штамма коронавируса «Омикрон».