Иерусалим, 18 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Лётные испытания израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Хец-3» («Стрела-3») прошли успешно. Об этом говорится в заявлении, распространённом 18 января пресс-службой министерства обороны Израиля.

Twitter.com/Benjamin Netanyahu Запуск ракеты «Хец-3» на Аляске

Оружейная система «Хец» и ракеты-перехватчики «Хец-3» предназначены для перехвата баллистических ракет за пределами земной атмосферы. В ходе испытаний радары оружейной системы обнаружили цель и передали данные в систему управления, которая разработала план обороны. Затем две ракеты-перехватчика «Хец-3» успешно поразили цель, сообщили в ведомстве.

«Испытания проводились на полигоне в центральной части Израиля», — уточнили в минобороны.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что высоко оценивает итоги лётных испытаний. Новые возможности защиты дают Израилю свободу стратегического маневра.

Система «Хец-3» — одна из четырёх элементов многоуровневой системы противоракетной обороны Израиля. Этот комплекс предназначен для поражения ракет в безвоздушном пространстве на расстоянии от 400 до 2 500 км и высоте до 100 км. Первый такой комплекс появился на вооружении израильских ВВС в начале 2017 года.

Читайте также: Минобороны Израиля рассказало о работе над системой ПРО «Хец-4»

А также: Справляется ли «Железный купол» Израиля с ракетной угрозой?