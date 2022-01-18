Екатеринбург, 18 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бывший сотрудник полиции осуждён за мошенничество. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского Следственного комитета Александр Шульга.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным следствия, оперуполномоченный по особо важным делам отделения по борьбе с мошенничеством узнал, что в отношении двоих местных жителей полиция проводит проверку по факту грабежа. Одному из них он пообещал за 300 тыс. рублей прекратить проверку, хотя не имел такой возможности. Суд назначил ему да года колонии общего режима.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых пояснил журналистам, что сотрудник уже уволен по отрицательным мотивам. Это произошло 21 сентября 2020 года.