Брянск, , 12:33 — REGNUM Генеральный директор ОАО «Клинцовское предприятие Монтажник», осуждённый за дачу взятки, заплатит крупный штраф, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Оглашение приговора Экстремизм.рф

Коммерсант через посредника в период с августа 2018 года по декабрь 2019 года передал в общей сложности 195 тысяч рублей заместителю директора по техническим вопросам Управления капитального строительства Брянской области. За эти деньги он рассчитывал на покровительство казённой структуры при приёмке выполненных работ по муниципальным и государственным контрактам.

Суд вынес руководителю обвинительный приговор, который осуждённый и его адвокат обжаловали.

Брянский областной суд отклонил апелляцию и оставил решение суда первой инстанции без изменения — за дачу взятки коммерсант обязан заплатить штраф в размере 1 950 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.