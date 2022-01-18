Воронеж, , 12:30 — REGNUM До двух человек увеличилось число погибших в результате автоаварии с участием двух грузовиков в Воронежской области, которая произошла вечером 17 января, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в полиции сообщали об одном погибшем водителем. По уточнённым данным, на месте происшествия скончались водители обоих грузовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 16:45 на 175 км автодороги Р-298 автодороги «Курск-Воронеж» в Нижнедевицком районе — столкнулись Renault и DAF.

Всего за последние сутки на территории региона произошло 142 автоаварии, в шести ДТП пострадали шесть человек, двое погибли.