Москва, , 12:29 — REGNUM Улучшение жизни в России через 3−5 лет ожидает каждый четвёртый житель страны (25%). Не предполагают никаких изменений 31%, приводит данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Люди Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

25% участников общероссийского опроса полагают, что через 3−5 лет жизнь в стране улучшится. Столько же людей

Придерживаются мнения, что жизнь в России ухудшится 26% опрошенных. Причём молодые настроены пессимистичнее людей более старшего возраста.

В личной жизни прогнозируют улучшения чрез 3−5 лет более трети граждан (36%), ухудшения 12%. Думаю, что изменений не произойдёт 28% респондентов.

Поквартирный опрос проведён 17−19 декабря 2021 г ода в 104 населённых пунктах среди 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в декабре 2020 года улучшений в жизни своей семьи ждали 26% жителей России.

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