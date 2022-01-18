Париж, , 12:28 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Франции, за сутки в стране выявили 102 144 случая заражения коронавирусом, сообщает Le Parisien.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, за сутки от COVID-19 умерли 298 жителей Франции. С начала пандемии от COVID-19 во Франции умерли 127 265 человек.

Главное управление здравоохранения Франции объявило, что ревакцинацию в стране прошли 32 027 138 человек. Первую инъекцию вакцины от коронавируса во Франции получили 53 614 352 человека, а полную вакцинацию от коронавируса прошли 52 295 434 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал возобновить работу ночного поезда Париж-Орийак.

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