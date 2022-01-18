Таллин, 18 января, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В результате шторма, пронесшегося над Эстонией ночью и днем 17 января, без электроснабжения остаются до сих пор свыше 2 000 домохозяйств. Об этом сообщил Центр управления ГАО Elektrilevi — сетевого монополиста страны.

Hans Снежный шторм

Ремонтные бригады Elektrilevi всю ночь 18 января занимались ликвидацией неисправностей. По словам главного специалиста центра Харди Пуусеппа, к утру ликвидировано свыше 200 неисправностей высоковольтных линий, а также восстановлена неисправность проводов у 55 000 клиентов.

«Ночь была очень трудоемкой. По всей Эстонии были задействованы 40 ремонтных бригад, которые занимались ликвидацией последствий шторма», — заметил Пуусепп.

Большая часть до сих пор обесточенных домохозяйств расположена на островах западной Эстонии, куда затруднен доступ ремонтных бригад. Так, на острове Сааремаа 848 и на Хийумаа 436 домохозяйств остаются без света более суток.