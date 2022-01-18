Атак, Йемен, 18 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы-хуситы нанесли ракетный удар по аэродрому города Атак в провинции Шабва. Об этом 18 января сообщает агентство FARS News.

Defenseimagery.mil Военно-транспортный самолёт C-130

По данным журналистов, целью атаки стал военно-транспортный самолёт ВВС Объединённых Арабских Эмиратов, доставивший партию военной помощи правительственной армии Йемена.

Отмечается, что в результате удара инфраструктура аэродрома получила существенные повреждения, а самолёт был выведен из строя и не сможет покинуть Йемен без квалифицированного ремонта.

По информации местных СМИ, командование контингента армии ОАЭ подвергло критике военного губернатора провинции Шабва и потребовало передать под свой контроль обеспечение противовоздушной обороны в регионе.

Аэродром города Атак используется ОАЭ для поставок вооружения подразделениям йеменской армии, ведущим боевые действия против повстанцев в провинции Шабва и центральных районах Йемена.