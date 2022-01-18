Киев, , 12:26 — REGNUM Информацию об эвакуации дипломатов с Украины не получало ни от посольства России, ни от дипмиссий других стран украинское министерство иностранных дел. Об этом 18 января сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, его слова приводит агентство Укринформ.

МИД Украины DDima

«Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты The New York Times о якобы отъезде семей сотрудников российского посольства с Украины.

Также он подчеркнул, что украинский МИД не получал таких же сообщений от посольств других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что посольство России в Киеве осуществляет в настоящее время свою работу в штатном режиме.

Отметим, ранее газета The New York Times сообщила о том, что из посольства РФ на Украине якобы была начата эвакуация российских дипломатов.