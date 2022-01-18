Киев, 18 января 2022, 12:26 — REGNUM Информацию об эвакуации дипломатов с Украины не получало ни от посольства России, ни от дипмиссий других стран украинское министерство иностранных дел. Об этом 18 января сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, его слова приводит агентство Укринформ.

МИД Украины
МИД Украины
DDima

«Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты The New York Times о якобы отъезде семей сотрудников российского посольства с Украины.

Также он подчеркнул, что украинский МИД не получал таких же сообщений от посольств других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что посольство России в Киеве осуществляет в настоящее время свою работу в штатном режиме.

Отметим, ранее газета The New York Times сообщила о том, что из посольства РФ на Украине якобы была начата эвакуация российских дипломатов.