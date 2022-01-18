Бухарест, , 12:26 — REGNUM В уезде Вранча на северо-востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,8. Об этом 18 января сообщила бухарестская газета Jurnalul.

Землетрясение Zeml.info

По сведениям Национального института геофизики Румынии, подземный толчок был зафиксирован в 18 января в 09:47 по местному времени (10:47 мск) в сейсмически опасной зоне Восточных Карпат на глубине 147 километров.

Жертв и разрушений нет.

Напомним, за последний месяц на территории Румынии произошло более 40 землетрясений различной силы. По мнению специалистов, в ближайшее время в регионе следует ожидать усиления активности земной поверхности.