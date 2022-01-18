Уфа, 18 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Озеро Тёплое намерены благоустроить в Башкирии. Об этом 18 января сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Озеро

Проект благоустройства этого водоема был разделён на два этапа. Первый этап благоустройства начнется в 2022 году: планируется благоустроить бульвар Баландина от улицы Мушникова до озера Теплого и берег озера между домами по улице Мушникова, 7/3 и 13/8.

В ходе второго этапа, к которому приступят позже, планируется благоустраивать территорию вокруг озера Тёплого и вдоль бульвара Баландина. Планируется создать вело-пешеходные дорожки, инфраструктуру для спокойного и активного отдыха в разное время года.

«Сложности вызывает то, что мы имеем дело с водным объектом. Надо исследовать дно. Нам очень важно сохранить экосистему Теплого — это для водоёма самое главное. Здесь надо будет работать очень аккуратно, вокруг лес, вода. У наших подрядчиков уже есть подобный опыт. Плюс здесь уже построили ряд коммерческих объектов. Наша задача сейчас — найти общий язык с ними, важно соблюсти все интересы, предпринимателей и жителей. Здесь всего лишь два нормальных пляжа и оба платные. Это неправильно», — сообщил Хабиров, отметив, что вокруг озера Тёплого планируется обустроить бесплатный пляж.

Глава региона сообщил, что в проект благоустройства озера Тёплого был включен 250-метровый гребной канал.

«Но в процессе обсуждения спортсмены попросили во второй очереди не просто канал построить, а целый комплекс со спортзалом, тёплыми раздевалками и т.д. Будем думать», — отметил он.