Майкоп, 18 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Адыгее в 2022 году решено не проводить традиционные крещенские купания. Причина — непростая ситуация в регионе по коронавирусу. Кроме того, по этой же причине не будут проводиться ночные службы в церквях и храмах. Об этом пресс-служба Майкопской и Адыгейской епархии сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещение

«В дни празднования Святого Богоявления — Крещения Господня 18−19 января 2022 года ввиду сохраняющихся ограничений по предотвращению заболевания и недопущению распространения Covid-19 не планируется проведения мероприятий по организации и оборудованию мест для массовых купаний прихожан в приходах Майкопской и Адыгейской епархии», — заявил архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон.

При этом также в сообщении сказано, что освящение воды 18 и 19 января не отменяется. Оно будет проводиться во всех храмах Адыгеи после утренних и вечерних богослужений.