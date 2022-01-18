Москва, 18 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил телеграмму народной артистке России Тамаре Гвердцители и поздравил её с юбилеем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тамара Гвердцители на открытии фестиваля «Спасская башня — 2017»

Глава правительства отметил сочетание у певицы таланта певицы, музыканта и композитора, а также «необыкновенное обаяние и артистизм».

«Вашему красивейшему контральто подвластно всё — классические произведения, джаз, лирические и народные песни. В любом жанре вы блистательны и неповторимы», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной 18 января на сайте правительства России.

Премьер-министр пожелал Тамаре Гвердцители успехов, новых проектов и благополучия.