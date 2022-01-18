Валдай, Новгородская область, , 12:34 — REGNUM Четыре человека погибли на федеральной автомобильной дороге А-122 в Новгородской области в результате ДТП с грузовиком. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе УМВД по Новгородской области.

Смертельное ДТП на трассе А-122 в Новгородской области. Пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области

ДТП произошло 18 января в 02:45 мск в Крестецком районе области на 260 км федеральной дороги А-122 «А-114 — Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель». 21-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo не учёл, что на дороге гололёд и рыхлый снег, допустил занос иномарки и столкнулся боковой частью автомобиля с двигающимся во встречном направлении грузовиком Renault Premium с полуприцепом.

В момент ДТП в Volkswagen Polo находились пять человек — водитель и четыре пассажира. В результате столкновения пассажиры — молодые люди 28-ми и 24-х лет рождения и женщины 40 и 38-ми лет, скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

«Водитель легкового автомобиля с множественными травмами доставлен в клиническую больницу № 122 города Валдай», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области организовала проверку по факту ДТП. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подытожили в надзорном ведомстве.