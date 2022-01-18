Москва, , 12:20 — REGNUM В Белоруссии из России в рамках совместных военных учений будет перебазировано 12 самолётов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», сообщил 18 января замминистра обороны РФ Александр Фомин.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

«В рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С», — сказал он на брифинге.

Фомин подчеркнул, что с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и ВС Белоруссии будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения. Также пройдут тактические учения на различных полигонах с отработкой вопросов ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что учения «Союзная решимость — 2022» с участием военных России и Белоруссии состоятся в период с 10 по 20 февраля. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства подразделения российских Вооруженных сил начали прибывать на территорию Белоруссии.

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