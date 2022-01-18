Рыбинск, Ярославская область, , 13:10 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области с 21 января откроется первая проекционная инсталляция под названием «Город света». Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Афиша инсталляции в Рыбинске Rybinsk.ru

Выставка разместится в центре творческого развития «Цветные двери». В качестве основы светового шоу были взяты четыре картины рыбинского художника Сергея Гусарина.

«Город Света» — это световая инсталляция с использованием 3D-видеомэппинга, которая искажает реальность. Зритель оказывается на пленэре, где пишется не картина, а фантазийный мир вокруг из элементов реальных картин. Для создания первой инсталляции в Рыбинске мы используем четыре картины Сергея Гусарина из серии «Тайна закрытых дверей», — поделилась деталями руководитель автономной некоммерческой организации «Центр семейных и молодежных инициатив «Там-Там» Надежда Крюкова.

Премьера инсталляции состоится 21 января в 19:00, затем на просмотры по предварительной записи можно будет попасть с 22 по 27 января с 17:00 до 20:00.