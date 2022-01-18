Рыбинск, Ярославская область, 18 января 2022, 13:10 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области с 21 января откроется первая проекционная инсталляция под названием «Город света». Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.
Выставка разместится в центре творческого развития «Цветные двери». В качестве основы светового шоу были взяты четыре картины рыбинского художника Сергея Гусарина.
Премьера инсталляции состоится 21 января в 19:00, затем на просмотры по предварительной записи можно будет попасть с 22 по 27 января с 17:00 до 20:00.