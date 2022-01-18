Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону планируется провести большой праздник для студентов. В Татьянин день виновников торжества пригласили на ледовый каток. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Каток Иван Шилов © ИА REGNUM

Организаторы обещают провести развлекательную программу с зажигательными танцами, предоставить студентам бесплатное катание на коньках. Также в торговом центре «Большой» будет установлена фотозона, состоятся мастер-классы от хоккеистов.

Заявки на участие в культурно-досуговом мероприятии «День студента» принимаются до 23 января включительно. Количество мест ограничено. С собой необходимо взять студенческий билет или зачётную книжку.

Как сообщало ИА REGNUM, Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета.