Сеул, 18 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung в скором времени представит Samsung новое поколение популярного среднебюджетного смартфона. Как сообщает портал Mysmartprice, согласно утекшим в сеть характеристикам, Samsung Galaxy A53 получит зарядный блок мощностью 15 Вт. Это указано на веб-сайте сертификации 3C.

Mysmartprice.com Samsung Galaxy A53

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Это означает, что смартфон не получит быстрой зарядки, во всяком случае, комплектной. Кроме того, смартфон будет оснащён AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+.

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Ядром устройства станет в том числе платформа Exynos 1200. У минимальной версии будет 6 гигабайт оперативной памяти.

Официально A53 планируется представить в первом квартале 2022 года. цена гаджета пока не уточняется.