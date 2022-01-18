Таллин, , 12:16 — REGNUM Несмотря на резко возросшее число прибывших в Эстонию на ПМЖ иностранцев, впервые за все время «бума иммиграции» конца 2010-х годов в стране зафиксирован негативный прирост населения. Об этом свидетельствуют первоначальные данные Департамента статистики страны за 2021 год.

Тренд на снижение

Ведущий аналитик департамента Терье Трасберг отметила, что если раньше положительное сальдо миграции способствовало увеличению численности населения, то в 2021 году этого было уже недостаточно и численность населения сократилась.

На 1 января 2022 года численность населения Эстонии составила 1 328 439 человек. Это на 1 629 человек меньше, чем год назад.

Тем не менее, отмечается бурный рост как въезжающих в страну иностранцев, так и покидающих ее эстоноземельцев. В 2021 году в Эстонию прибыли на проживание 12 280 человек и ее покинули 8 602 человека. В сравнении с годом ранее иммиграция увеличилась на 1 890 человек и эмиграция — на 1 282 человека.

«Согласно первоначальным показателям, как иммиграция, так и эмиграция после действующих в 2020 году ограничений, обусловленных коронавирусом, вновь стали активнее», — прокомментировала данные Трасберг.

По ее словам, оценивать статистику миграции по первоначальным данным сложнее всего, поскольку показатели миграции будут дополнены не только информацией из Регистра народонаселения, но и данными по незарегистрированной миграции.