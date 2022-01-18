Эль-Хасака, Сирия, 18 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Контингент армии США в Сирии организовал вывоз большой партии контрабандной нефти на территорию Ирака. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

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По данным журналистов, колонна с грузом нефти выехала в Ирак через незаконный пограничный переход Эль-Валид в провинции Хасака. По последним данным, груз был доставлен на одну из баз США в северном Ираке.

Местные источники агентства из района Ярубия сообщили, что границу с Ираком пересекла колонна из 111 автомобилей, в том числе 60 — автоцистерн и несколько десятков единиц военной техники.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что военные США построили на территории Сирии нефтеперерабатывающий завод, на котором идёт перегонка нелегально добытого топлива.