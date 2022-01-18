Джакарта, 18 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Военно-морская база Баликпапан захватила восемь моторных лодок, которые украли уголь с баржи у побережья Калимантана, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Офицеры также задержали 47 моряков, совершивших кражу. С баржи злоумышленниками была похищена 31 тонна угля.

Кражу совершили местные жители и мигранты, которые работали и чистили угольные баржи.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение обрушилось на несколько районов столицы Индонезии Джакарты.