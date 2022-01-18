Курган, 18 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Кургане девочка провалилась в канализационный люк. Об этом сообщается в группе «Инцидент Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

Kaluga.sledcom.ru Канализационный колодец

Инцидент произошёл вечером 17 января 2022 года на остановке «Гостиница «Москва» девочка провалилась в канализационный колодец.

«Как дворники могли не заметить, что люк в таком состоянии? Почему никто ничего не сделал? А если бы туда бабушка чья-то провалилась или дедушка? Оттуда с трудом девочку получилось достать», — вопрошает курганец Денис.

По данному факту СУ СКР по Курганской области организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства 18 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 16 января 10-летний мальчик съехал с горки и провалился в канализационный колодец.