Москва, 18 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Уже известно, что МИД России уже опроверг утку об эвакуации российских дипломатов с Украины. Но, поговорить об этом стоит, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

(сс) Dmitry Karpezo Посольство России в Киеве

«Американские газеты и информагентства стали ключевыми распространителями фейков о якобы вторжении России на Украину и сообщение о посольстве России точно из этого ряда.

Эти вруны прекрасно понимают, что они могут это делать безнаказанно и более того, думаю, что это заказная история.

Но, с другой стороны, чем больше не сбывается их «предсказаний», тем меньше им доверия. Поэтому, пускай врут дальше России только на пользу», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газета The New York Times писала, что Россия готовит эвакуацию своих дипломатов с Украины. Позже МИД России опроверг эту информацию.

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