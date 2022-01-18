Пускай вруны врут дальше: политолог об эвакуации дипломатов РФ с Украины
Москва, 18 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Уже известно, что МИД России уже опроверг утку об эвакуации российских дипломатов с Украины. Но, поговорить об этом стоит, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
(сс) Dmitry Karpezo
Посольство России в Киеве
«Американские газеты и информагентства стали ключевыми распространителями фейков о якобы вторжении России на Украину и сообщение о посольстве России точно из этого ряда.
Эти вруны прекрасно понимают, что они могут это делать безнаказанно и более того, думаю, что это заказная история.
Но, с другой стороны, чем больше не сбывается их «предсказаний», тем меньше им доверия. Поэтому, пускай врут дальше России только на пользу», — высказал своё мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, газета The New York Times писала, что Россия готовит эвакуацию своих дипломатов с Украины. Позже МИД России опроверг эту информацию.
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