Уфа, 18 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Рейсовый автобус с десятью пассажирами попал в снежный плен на автодороге в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным происшествиям.

ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Снежный шторм на алтайских дорогах

Спасатели получили сообщение, что на автотрассе рядом с городом Белебей в сторону Ермеевского района застрял рейсовый автобус, в котором ехали десять пассажиров. Участок дороги был заметен снегом.

Рабочие оперативно расчистили дорогу. Автобус и другие автотранспортные средства продолжили движение, к счастью обошлось без пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мелеузовском районе в деревне Корнеевка застрял рейсовый автобус и 20 автомобилей.