В Башкирии на автотрассе автобус с пассажирами попал в снежный плен
Уфа, 18 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Рейсовый автобус с десятью пассажирами попал в снежный плен на автодороге в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным происшествиям.
ГУ МВД РФ по Алтайскому краю
Снежный шторм на алтайских дорогах
Спасатели получили сообщение, что на автотрассе рядом с городом Белебей в сторону Ермеевского района застрял рейсовый автобус, в котором ехали десять пассажиров. Участок дороги был заметен снегом.
Рабочие оперативно расчистили дорогу. Автобус и другие автотранспортные средства продолжили движение, к счастью обошлось без пострадавших.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мелеузовском районе в деревне Корнеевка застрял рейсовый автобус и 20 автомобилей.