Москва, 18 января, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В рамках своего визита в Россию президент Ирана Ибрахим Раиси посетит Московскую соборную мечеть, а также проведет встречу с мусульманским духовенством. Об этом 18 января сообщил источник в Духовном управлении мусульман РФ.

Mahmoud Hosseini Эбрахим Раиси

«В рамках визита у нас запланирована такая встреча. Такие встречи проходят регулярно: когда приезжают руководители стран по приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Соответственно, некоторые из руководителей государств включают в план посещение Московской соборной мечети, встречу с духовным лидером мусульман России, муфтием шейхом Равилем Гайнутдином», — приводи его слова РИА Новости.

Кроме того, источник отметил, что рамках визита иранского лидера состоится двусторонняя встреча и добавил, что также намечена встреча Раиси с муфтиями и имамами из разных российских регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что объем торговли между Россией и Ираном увеличился на 12% в весовом выражении и на 41% в стоимостном выражении за первые девять месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта 2021 года по 21 декабря 2021 года).