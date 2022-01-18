Москва, , 12:10 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что весенняя сессия будет насыщенной и рассказал о приоритетах, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«На рассмотрении в Государственной думе — 1136 законопроектов. Из них 295 приняты в первом чтении, 3 — во втором, на стадии подготовки — 838. Наш приоритет — принятие законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны. Реализация послания президента РФ Федеральному собранию», — сказал Володин.

Из 51 пункта плана законодательного обеспечения реализации послания 2021 года выполнен 41. Это — 80,4%. Работа по оставшимся десяти пунктам продолжается. В первом чтении приняты шесть законопроектов. Сейчас идет процесс согласования поправок, еще четыре законопроекта — в стадии разработки.

«Ждем предложений от правительства. В этой связи просьба профильным комитетам организовать работу и, как можно быстрее, выйти на принятие решений», — отметил он.

Несмотря на разную партийную принадлежность, парламентарии все заинтересованы в развитии страны и повышении благополучия граждан, сказал Володин.

Как показала практика, по принципиально важным вопросам Государственная дума выходит на консолидированные решения: из принятых в осеннюю сессию 146 законов 60% были поддержаны всеми фракциями.

«Главными вызовами сегодня остаются пандемия и бедность. Правильно, чтобы законодательные инициативы по этим вопросам рассматривались в приоритетном порядке и нам необходимо эту работу организовать на системной основе», — заявил спикер Госдумы.