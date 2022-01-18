Сибиу, Румыния, 18 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Полиция города Сибиу (Северо-запад Румынии) задержала человека, сообщившего ложную информацию о якобы заложенной в историческом центре указанного населенного пункта бомбе. Им оказался 13-летний подросток, сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, несовершеннолетний полностью признал свою вину и извинился за свое повеление перед городской общественностью. Тем не менее, правоохранители оштрафовали родителей «минера» на 500 леев ($115).

Напомним, 17 января из-за сообщения о взрывном устройстве в Сибиу из центра города были эвакуированы более 700 человек, перекрыты центральные улицы и подъезды к ним. Сообщается о блокировании работы общественного транспорта и офисов государственных предприятий.

За последний месяц в Румынии резко возросло количество ложных сообщений о «заминированных» объектах. За это ранее нетипичное для криминальной практики страны преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.