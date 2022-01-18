Владикавказ, 18 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошли назначения в правительстве республики. В должности министра здравоохранения утвержден Сослан Тебиев. С июня 2021 года он руководил ведомством с приставкой и. о.

Denis Syabukov Герб Северной Осетии

Еще одним новым назначенцем стал Александр Цаллагов. Его утвердили в должности помощника главы РСО-Алании — главного архитектора республики. Указы о назначениях подписал 18 января глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Напомним, формирование нового состава правительства Северной Осетии идет с 13 апреля 2021 года. После назначения и. о. главы региона Сергея Меняйло он отправил правительство в отставку, сообщив, что все его члены будут исполнять обязанности до формирования нового состава. Многие чиновники из прежнего состава правительства уже лишились должностей.

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