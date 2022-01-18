Лос-Анджелес, США, , 12:07 — REGNUM В одном из очередных интервью Уиллем Дефо предложил идею для сиквела фильма «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса, главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс. Об этом 18 января сообщает портал Comicbook.

Джокер Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время общения с журналистами на соответствующую тему Дефо сказал, что главный герой сиквела мог бы быть «самозванцем». Он пояснил, что в этом случае можно было бы показать в картине не только дуэль Джокеров, но и персонажа, который заявляет, что он Джокер, но на самом деле не является им.

«И это открывает возможность для интересной истории, особенно если у вас был Джокер Хоакина Феникса, а затем у вас был кто-то, кто-либо подражал, либо копировал то, что он делал», — сказал Дефо. Актёр добавил, что он «фантазировал» на эту тему, но до момента интервью никому не рассказывал о своей идее.

Напомним, фильм «Джокер» вышел на большие экраны 3 октября 2019 года. Уиллем Дефо вернулся к роли Зелёного Гоблина в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой». Сейчас актёр снимается в картине Роберта Эггерса «Варяг».

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