18 января 2022 | Время чтения 7 мин

Наступило время подвести итоги завершившегося 2021 года на российском фондовом рынке. К этому моменту годовая «партия» на нем уже «сыграна». Между тем анализ и разбор завершившихся партий считается в шахматах одним из лучших способов повысить мастерство участников игры. Подобный подход вполне справедлив и применим и в отношении биржевой торговли.

Манжос Виталий, , 13:02 — REGNUM По итогам 2021 года отечественный рынок акций показал хороший результат, хотя отдельные секторы в минувшем году двигались весьма неоднородно. В мире повысились отпускные цены на многие российские экспортные сырьевые товары, и есть основания полагать, что такая ситуация сохранится в дальнейшем. Это послужит предпосылкой для относительной устойчивости российских фондовых индексов в ближайшие годы. Об итогах 2021 года на российском финансовом рынке и прогнозах на будущее ИА REGNUM рассказал экономист, старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Восстановление экономики

Надо признать, что уходящий год оказался весьма удачным для инвесторов на отечественном фондовом рынке. С его начала и до конца октября мы наблюдали почти безоткатное повышение рублевого индекса МосБиржи (IMOEX) и долларового индекса РТС (RTSI). В середине октября их прирост достигал 30,5% и 39,4% соответственно, по отношению к уровням конца 2020 года. Однако по итогам года он сократился до очень близких значений в 15,1% и 15,0%.

Таким образом, отечественный рынок акций по итогам года продемонстрировал весомый прирост не только в российских рублях, но в долларах США, которые по-прежнему играют роль ключевой мировой резервной валюты. Это стоит оценивать как вдвойне позитивный результат, особенно с точки зрения иностранных инвесторов, изначально приходящих на российский фондовый рынок не с рублями.

Между тем биржевой курс доллара США по отношению к отечественной валюте за минувший год изменился очень незначительно, повысившись всего лишь на 26 копеек, или менее чем на 0,4%. Такая устойчивость рубля на годовом временном промежутке стала возможной благодаря сильному росту мировых цен на черное золото. За календарный год фьючерсы на эталонный сорт нефти Brent подорожали на 50,7%, до уровня 77,9 доллара за баррель. Более того, среднегодовая цена на российскую нефть марки Urals выросла на 65,3%, до уровня 69,0 доллара за баррель.

Добыча нефти Пресс-служба правительства Республики Коми

Время высоких цен на сырье

В целом существенно повысились отпускные цены и на другие российские экспортные сырьевые товары. Это природный газ, каменный угль, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, древесина и пиломатериалы. Указанная тенденция подтверждает достаточно расхожее мнение экспертов и экономистов о том, что мир стоит на пороге нового сырьевого суперцикла. Это подразумевает длительный и устойчивый рост цен на все виды сырья. Очевидно, что такой сценарий создает предпосылки для относительной устойчивости российских фондовых индексов в ближайшие годы, поскольку их основу по-прежнему составляют акции добывающих компаний.

Другим традиционным фактором роста отечественного рынка акций в текущем году выступила позитивная динамика западных фондовых рынков, ключевым из которых выступает рынок акций США. В последние дни декабря североамериканский фондовый индекс широкого рынка S&P500 неоднократно обновил свое рекордное значение. Его годовой прирост составил 26,9%.

Однако рублевый индекс МосБиржи под конец года уже оказался далек от свежего исторического максимума (4292,7 п.), установленного в середине октября. Он не сумел избежать давно назревшего коррекционного спада, глубина которого на 30 декабря составила 11,8% от недавнего рекордного значения.

Добавим, что в 2021 году средняя доходность вложений в российский рынок акций позволила опередить темпы рублевой и долларовой инфляции, то есть принести инвесторам реальную прибыль. Напомним, что, согласно данным Росстата РФ, официальная величина инфляции в России по итогам 2021 года составила 8,39%. А уровень инфляции в США в декабре 2021 года увеличился до 7,0% в годовом выражении, что стало худшим значением с июня 1982 года.

Надо отметить и то, что многочисленные внешнеполитические и санкционные риски, грозившие курсу российской валюты и динамике отечественных фондовых индексов, не реализовались в уходящем году. Это значит, что они переносятся на начало нового года. Действительно, в январе 2022 годы мы наблюдаем явное осложнение внешнеполитического фона по линиям Россия — США и Россия — ЕС.

Российско-американские переговоры Цитата из видео kremlin.ru

Лидеры и аутсайдеры 2021 года

Отдельные секторы российского рынка акций в минувшем году двигались весьма неоднородно. Это вполне закономерная ситуация, отражающая неравномерное изменение состояния различных отраслей отечественной экономики.

Лидерами годового прироста выступили индексы химии и нефтехимии (MOEXCH, +64,2%), строительных компаний (MOEXRE, +48,4%), финансов (MOEXFN, +40,1%), нефти и газа (MOEXOG, +24.7%).

Опережающий прирост сравнительно узкого химического сектора в основном обусловлен активизацией интереса к акциям производителей минеральных удобрений «Акрон» (+112,8%) и ФосАгро (+85,8%). В минувшем году наблюдалось повышение мировых цен на их продукцию. Что же касается финансового и строительного секторов, то они вполне закономерно выступили «бенефициарами» общего роста выручки и рентабельности отечественных сырьевых компаний.

Существенно хуже рынка завершили год индексы Информационных технологий MOEXIT (-16,6%), электроэнергетики (MOEXEU, — 15,2%), телекоммуникаций (MOEXTL, — 10,3%). Стагнация индекса телекоммуникаций в основном обусловлена тем, что обыкновенные акции подконтрольной государству компании «Ростелеком» уже много лет не растут в цене. Сейчас они продолжают торговаться на уровне двухтысячного года. Бумаги электроэнергетических компаний в целом не пользуются спросом по причине сильной зарегулированности соответствующего рынка. Что же касается сектора информационных технологий, то его «подкосила» недавняя история с переходом голосующей доли в компании VK под контроль структур, аффилированных с Газпромом.

Не относящиеся к разряду лидеров и аутсайдеров отраслевые индексы завершили год со сдержанным отклонением. Это индекс Металлов и добычи (MOEXMM, +7,4%), Транспорта (MOEXTN, +6,3%), Потребительского сектора (MOEXCN, — 3,2%). Обратим внимание на то, что в этой группе опережающим приростом выделился индекс, представляющий акции компаний, относящихся к добывающей отрасли. Иными словами, в России по-прежнему большие деньги зарабатываются в сырьевом секторе. Это находит свое отражение в динамике акций соответствующих компаний.

Приобское месторождение. Установка подготовки и перекачки нефти. ХМАО Gazprom-neft.ru

Прогноз на 2022 год

Ключевым фактором, который окажет влияние на мировые фондовые рынки и на рынок акций РФ в текущем году, станет глобальное сворачивание стимулирующих мер. Пандемия коронавируса все еще не побеждена. Однако правительства и центробанки уже сигнализируют о том, что наступает время начала ужесточения денежно-кредитной политики.

Как обычно, ключевым ориентиром в этом плане выступают действия ФРС США. Однако в России цикл повышения уровня ключевой ставки ЦБ РФ начался уже с марта 2021 года. В самом общем плане это будет означать ухудшение условий ведения бизнеса для предприятий с низкой рентабельностью и высокой долговой нагрузкой.

Исходя из описанных выше факторов, перспективы отечественного рынка акций на 2022 год выглядят весьма неоднозначными. Российские фондовые индексы МосБиржи и РТС пока не имеют явных предпосылок для сильного движения от текущих уровней. Относительная стабильность курса отечественной валюты и высокие мировые цены на энергоносители создают условия восстановления индекса МосБиржи к октябрьскому историческому максимуму в первой половине нового года.

Вместе с тем серьезной угрозой для курса рубля и для стабильности локального рынка акций по-прежнему остается вероятность дальнейшего ужесточения режима внешних санкций в отношении РФ. Некоторая ясность по указанному поводу может появиться во второй половине января, когда станут понятны итоги российско-американских переговоров касательно гарантий безопасности и аналогичного переговорного процесса между РФ и блоком НАТО. В начале нового года инвесторам и биржевым спекулянтам, как обычно, стоит внимательно следить за новостями.

В таких реалиях инвесторам при открытии среднесрочных позиций на российском рынке акций стоит в первую очередь ориентироваться на бумаги нефтегазовых и металлургических предприятий, ориентированных на экспорт. По опыту предыдущих кризисов можно предполагать, что их курс окажется более устойчивым в случае экономических и политических неурядиц.

Строительство газопровода Gazprom.ru

Хорошей страховкой от существующих рисков могут стать акции золотодобывающих предприятий «Полюс» (PLZL) и Polymetal (POLY). В настоящее время они торгуются на достаточно привлекательных уровнях.

Акции Сбербанка и банка ВТБ интересны с точки зрения дивидендной доходности. Но не стоит забывать, что они очень чувствительны к санкционными рискам.

Что же касается акций российских компаний, относящихся к иным секторам рынка, то они требуют точечного избирательного подхода.