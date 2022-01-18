Уфа, , 12:10 — REGNUM Старший лейтенант полиции Ильнур Бикбулатов назначен на должность начальника отделения ГИБДД по Благовещенскому району. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

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Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел по региону.

Бикбулатов родился 24 марта 1991 года. В 2013 году стал выпускником Уфимского юридического института МВД РФ по специальности юриспруденция. С 2013 года начал службу в Госавтоинспекции. С 2013 по 2020 год работал инспектором ДПС.

До момента своего назначения занимал должность заместителя командира взвода городского полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Уфе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что старший лейтенант полиции Каюмов Ильвир Айратович назначен на должность начальника отделения ГИБДД по Иглинскому району Башкирии.