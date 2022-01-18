Кишинёв, , 12:10 — REGNUM Правительству Молдавии нужно принять меры чтобы «быстро и без последствий» выплатить Газпрому образовавшуюся задолженность за поставленный газ. Об этом 18 января сообщил в своём телеграм-канале глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он сделал ряд предложений. В первую очередь Чебан призвал увеличить размер компенсации гражданам роста тарифов на голубое топливо. Он также предложил, чтобы государство возместило АО «Молдовагаз» НДС в размере $22 млн.

Глава компании также заявил, что нужно предоставить кредиты для промышленных потребителей природного газа, привлекая международные финансовые институты. При этом Чебан пообещал, что в «Молдовагаз» продолжат оптимизировать расходы.

Глава компании также заявил, что обратится с просьбой о помощи к акционерам предприятия, среди которых также находится Газпром.

Стоит отметить, что молдавская сторона 20 января должна заплатить газ, поставленный в течение первой половины этого месяца. Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну ранее заявил, что из-за роста стоимости газа на оплату долга может не хватить до $32 млн.

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